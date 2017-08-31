Российские читатели Forbes назвали Юрия Гагарина самым влиятельным человеком столетия

Самые влиятельные люди столетия по мнению читателей Forbes. Аудитории журнала предложили принять участие в голосовании на сайте и выбрать наиболее авторитетных соотечественников.

Для голосования были выбраны 150 россиян, которые оказали большое влияние на экономику, бизнес, науку, общество и политику с 1917 по 2017 годы.

По мнению читателей, самым влиятельным человеком за последние 100 лет является космонавт Юрий Гагарин, за него проголосовали 52,2% пользователей. Второе место занял советский диктатор Иосиф Сталин с 44,6% голосов. С небольшим отрывом, на третьем месте расположился президент России Владимир Путин с 44,6% голосов.

Также в список попали: Владимир Высоцкий (35,6%), Сергей Королёв (34,6%), Владимир Ленин (32,6%), Георгий Жуков (31,7%), Михаил Калашников (30,9%), Сергей Брин (18,7%), Павел Дуров и Андрей Сахаров по 16,9% голосов читателей.