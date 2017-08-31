Любимая скрипка Дмитрия Когана вернётся в Екатеринбург

Дмитрий Коган: "Я знаю, что буду играть на ней всю жизнь. Но, конечно, через какое-то время я передам её другому мастеру". Фото: Алексей Кунилов

Любимая скрипка Дмитрия Когана работы итальянского мастера Джузеппе Гварнери "Робрехт" 1728 года вернётся в Екатеринбург. Её передал в эксклюзивное пользование скрипачу основатель компании "AVS Group", депутат ЗакСО Свердловской области Валерий Савельев, сегодня инструмент оценивается в 11 млн долларов США, об этом пишет ТАСС.

Напомним, 29 августа стало известно о том, что российский скрипач, заслуженный артист России Дмитрий Коган скончался на 39-м году жизни после тяжёлой болезни.

"В 2011 году Фонд поддержки уникальных культурных проектов им. Когана, учреждённый Валерием Савельевым вместе с Дмитрием Коганом, передал российскому скрипачу скрипку "Робрехт" итальянского мастера XVIII века Джузеппе Гварнери. В ближайшее время инструмент из Москвы вернётся в Екатеринбург. Решение о судьбе уникальной скрипки не принято", - передаёт ТАСС слова пресс-службы компании.

Добавим, в марте 2016 года "ОГ" писала о том, что Дмитрий Коган сыграл на легендарной скрипке 1728 года для свердловских ветеранов, подробнее об этом можно прочитать здесь.

Отметим, в рамках пресс-конференции в 2012 году Дмитрий Коган признался, что Гварнери — самая родная для него скрипка, подаренная ему его другом Валерием Савельевым.

"Я знаю, что буду играть на ней всю жизнь. Но, конечно, через какое-то время я передам её другому мастеру", — сказал тогда Дмитрий Коган.