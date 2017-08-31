Экономика 31 августа 2017, 14:30

Свердловские предприятия увеличили экспорт чёрных металлов на 38,34%

Завод на Среднем Урале

2017 год оказался удачным для свердловских металлургов. Фото: Александр Исаков

По итогам первого полугодия предприятия Свердловской области увеличили экспорт чёрных металлов на 38,34%. Об этом сообщает пресс-служба Российского экспортного центра.

За январь-июнь 2017 года уральские заводы продали за границу чёрных металлов на 800 млн долларов США. Одновременно на 19,27% выросли и поставки меди (до 560 млн долларов). Как ранее сообщала "ОГ", за нынешнее лето медь на мировых рынках подорожала на 15%.

В целом объём экспорта различных товаров из Свердловской области превысил 3 млрд долларов (рост на 2,5%). 

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Областная газета Свердловской области

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