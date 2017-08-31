Областная власть назвала 13 свердловских муниципалитетов-лидеров инвестрейтинга

Евгений Куйвашев провёл заседание правительства региона. Фото: областной департамент информполитики

На сегодняшнем заседании правительства региона стали известны 13 муниципалитетов Среднего Урала, добившихся по итогам 2016 года наилучших результатов по привлечению инвестиций на развитие местных предприятий. Об этом сообщает областной департамент информполитики.

У муниципального образования Алапаевское, Шалинского и Тугулымского городских округов объём привлечённых за прошлый год инвестиций превысил 40% по сравнению с аналогичными результатами 2016 года.

Кроме того, в лидеры инвестрейтинга вошли Екатеринбург, Берёзовский, Новоуральск, Краснотурьинск, Арамиль, Лесной, Сухой Лог, Верхняя Пышма, Нижняя Тура и Каменск-Уральский.

По словам главы Свердловской области Евгения Куйвашева, в проекте областного бюджета на 2018 год будут учтены средства для финансового стимулирования этих муниципалитетов.