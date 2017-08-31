Общество 31 августа 2017, 15:17

Архивные документы уральской дивизии «Чёрные ножи» переведут в цифровой формат

Место боевых действий.

К 75-летию уральской дивизии «Чёрные ножи» будут оцифрованы архивы с документами. Фото: Александр Исаков

Архивные документы уральской дивизии «Чёрные ножи» переведут в цифровой формат. Как сообщает ТАСС, Центр документации общественных организаций Свердловской области уже начал оцифровку бумаг.

Отмечается, что ГКУСО «ЦДООСО» предстоит обработать 2,5 тыс. листов, которые включают в себя переписку с партийными органами, директорами предприятий о поставках металла и труб, отгрузке материалов оборудования, благодарственную телеграмму уральцам от первого Украинского фронта и письмо-поздравление с победой в Великой Отечественной войне.

Стоит отметить, что работу над переводом архива в цифровой формат планируется завершить в 2018 году, когда дивизия будет отмечать 75-летие со дня её создания.

«Чёрные ножи» - такое прозвище Уральский добровольческий танковый корпус получил от немцев в годы Великой Отечественной войны.

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Областная газета Свердловской области

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