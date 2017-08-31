31 августа 2017, 15:21

В Верхотурье ушёл в отставку пятый сити-менеджер

В Верхотурье снова будут искать главу администрации. Как сообщили в мэрии, Василий Сизиков, занявший этот пост в июне прошлого года, увольняется по собственному желанию и сейчас подыскивает работу в Екатеринбурге.

В начале депутаты гордумы высказали сити-менеджеру замечания по поводу некачественной подготовки к новому отопительному сезону. Оперативно устранить претензии не удалось, и на днях Василий Сизиков сложил с себя полномочия.

Это уже пятая смена сити-менеджера за последние пять лет. Предшественник Василия Сизикова Юрий Першин ушёл в отставку, отработав меньше года. До этого в разное время в отставку были отправлены Александр Пивоваров, Сергей Лобусов и Владислав Фахрисламов.

Когда будет объявлен конкурс по выборам нового сити-менеджера, которому будут по силам решать хозяйственные задачи города, пока неизвестно.

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Областная газета Свердловской области

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