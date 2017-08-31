10 сентября маломобильные свердловчане смогут проголосовать на дому

Теперь реальная возможность проголосовать есть у каждого жителя области. Фото: Алексей Кунилов

Сюжет Выборы губернатора Свердловской области-2017

В Свердловской области впервые за 14 лет пройдут прямые выборы губернатора.

Те, кто не смогут 10 сентября явиться на избирательный участок по уважительным причинам, получат возможность отдать свой голос, не выходя из дома. Об этом напоминает администрация Екатеринбурга.

Свердловчане, оставшиеся дома ввиду состояния здоровья или инвалидности, смогут подать специальную заявку в письменном или в устном виде в участковый избирком. 10 сентября к ним приедут члены комиссии с переносным ящиком и всем необходимым для голосования, за их выездом будет осуществляться общественный контроль. Тем, кто подавал устную заявку, понадобится заполнить на месте письменный документ для отчётности.

Приём заявлений продлится до 14:00 10 сентября 2017 года.