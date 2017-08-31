Общество 31 августа 2017, 16:09

Самой насущной проблемой россияне назвали рост цен

Коррупция одна из самых серьёзных проблем в России.

Россияне назвали самые острые проблемы. Фото: Павел Ворожцов

Россияне указали на самые острые проблемы сегодняшнего дня, которые их тревожат. Как сообщает «Левада-Центр», 22 августа состоялся опрос россиян, который был проведён в 137 населённых пунктах 48 регионах.

Как отмечается, наиболее серьёзной проблемой для жителей страны стал рост цен (61%).

Также людей беспокоит бедность и обнищание большинства населения (45%), рост безработицы и коррупция, взяточничество (33%). Кризис в экономике, спад производства в промышленности и сельском хозяйстве отметили 28%.

Вопрос недоступности медицинского обслуживания волнует 26%, а 24% беспокоятся о резком расслоении общества на бедных и богатых.

Были отмечены и иные проблемы, связанные с кризисом морали (15%), ухудшением состояния окружающей среды и войной на востоке Украины (14%), недоступностью образования (13%), терроризмом, произволом чиновников и ростом наркомании (12%).

В низу списка самых острых проблем, россияне отметили ограничение гражданских прав, демократических свобод (свободы слова, печати), всего 4%.

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Областная газета Свердловской области

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