Дмитрий Медведев сообщил о грядущем запрете порошкового алкоголя в России

Порошковый алкоголь не проникнет на российские прилавки с традиционным жидким спиртным. Фото: Алексей Кунилов

В России запретят продавать алкоголь, приготовленный из порошков. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на сегодняшнем заседании кабинета министров.

Как сообщает пресс-служба Правительства России, уже подготовлен законопроект, запрещающий производство и продажу порошкового алкоголя.

— Это связано с тем, что порошковая продукция потенциально опасна для здоровья. Она грозит и отравлениями, и повреждениями внутренних органов, — пояснил Дмитрий Медведев.

По его словам, подобные запреты уже действуют в США и большинстве стран Евросоюза.

— Наша страна должна быть защищена от подобной экспансии, нечего им тут делать, — сказал о производителях порошкового алкоголя председатель Правительства РФ.