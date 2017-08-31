Экономика 31 августа 2017, 16:16

Дмитрий Медведев сообщил о грядущем запрете порошкового алкоголя в России

Торговля алкоголем

Порошковый алкоголь не проникнет на российские прилавки с традиционным жидким спиртным. Фото: Алексей Кунилов

В России запретят продавать алкоголь, приготовленный из порошков. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на сегодняшнем заседании кабинета министров.

Как сообщает пресс-служба Правительства России, уже подготовлен законопроект, запрещающий производство и продажу порошкового алкоголя.

— Это связано с тем, что порошковая продукция потенциально опасна для здоровья. Она грозит и отравлениями, и повреждениями внутренних органов, — пояснил Дмитрий Медведев.

По его словам, подобные запреты уже действуют в США и большинстве стран Евросоюза.

— Наша страна должна быть защищена от подобной экспансии, нечего им тут делать, — сказал о производителях порошкового алкоголя председатель Правительства РФ.

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Областная газета Свердловской области

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