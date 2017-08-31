Российскую армию признали одной из трёх сильнейших в мире

Россия признана одним из военных лидеров мира. Фото: Александр Зайцев

Российская армия стала второй в рейтинге сильнейших армий мира. Результаты соответствующего исследования опубликовала международная компания Global Firepower.

По её данным, Российская Федерация обладает самыми мощными сухопутными войсками и лидирует по количеству боевых танков. На вершине рейтинга расположилась американская армия, которая тратит больше всех финансов на оборону, на третьем месте — армия Китая — самая большая по численности. В десятку также вошли армии Индии, Франции, Великобритании, Японии, Турции, Германии и Египта. Всего эксперты рассмотрели 133 страны мира.

Оценка проводилась более чем по 50 критериям: численность рабочей силы, «логистическая гибкость», имеющиеся в распоряжении природные ресурсы, разнообразие флота при наличии выхода к морю, принадлежность к НАТО как возможность распоряжаться дополнительными ресурсами и другие. Ядерное оружие не учитывалось как ключевой фактор, однако за него давались дополнительные баллы.

В целом исследование рассматривало сбалансированность военных сил страны и разнообразие вооружения.

Добавим, что и в прошлом году в рейтинге Global Firepower Россия находилась на второй строчке.