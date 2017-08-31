Экономика 31 августа 2017, 16:47

По итогам первого полугодия 2017 года LADA вошла в ТОП-50 самых продаваемых автомобилей мира

LADA вошла в ТОП-50 самых продаваемых автомобилей.

LADA вошла в ТОП-50 самых продаваемых автомобилей. Фото: Александр Зайцев

По итогам первого полугодия 2017 года LADA вошла в ТОП-50 самых продаваемых автомобилей. Как сообщает «Автостат», отечественный автомобиль LADA занял 50-е место в рейтинге мирового авторынка.

Как сообщается, с января по июль по всему миру, включая Россию, было реализовано 149,5 тыс. автомобилей этой российской марки, что больше на 11,8% , чем в 2016 году. В то время как 0,3% приходится на долю от общемировых продаж.

Стоит сказать, что совсем недалеко от отечественного автомобиля находятся такие бренды, как: Cadillac, Roewe, MINI и BYD, их показатели насчитывают от 167 до 185 тыс. проданных машин.

Лидером в ТОП-50 стала Toyota с результатом 4,28 млн автомобилей.

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