Новым мэром Полевского стал заводчанин Константин Поспелов

Сегодня депутаты Полевского городского округа выбрали нового главу города. Им стал директор по управлению персоналом Северского трубного завода Константин Поспелов.

На конкурс по отбору кандидатур на должность главы муниципалитета заявились четыре кандидата: пенсионер, депутат думы городского округа Пётр Железняк, директор по управлению персоналом Северского трубного завода, зампредседателя Полевской думы Константин Поспелов, директор по качеству и претензионной работе обособленного подразделения ПАО «ТМК» в городе Полевском РоманБушин и действующий глава городского округа Александр Ковалёв. В августе Александр Ковалёв добровольно снял свою кандидатуру с выборов.

На последнем этапе за Константина Поспелова отдали голоса 17 из 19 народных избранников, ещё два депутата поддержали кандидатуру Петра Железняка.