Свердловские ветераны вручили Евгению Куйвашеву медаль «Непокорённые»

Семён Спектор вручил Евгению Куйвашеву медаль «Непокорённые». Фото: областной департамент информполитики

На состоявшейся сегодня встрече главы региона с ветеранской общественностью Почётный гражданин Свердловской области Семён Спектор вручил Евгению Куйвашеву медаль «Непокорённые». Об этом сообщает областной департамент информполитики.

Этой наградой ветераны отметили большой вклад главы Свердловской области Евгения Куйвашева в сохранение памяти о Великой Отечественной войне и в поддержку бывших узников фашистских концлагерей.

— Хочу сказать спасибо лично вам, Евгений Владимирович, за поддержку нашей деятельности. Благодаря вашей помощи мы чувствуем, что наша работа действительно нужна, — обратилась к главе региона зампредседателя областной ассоциации поисковых отрядов «Возвращение» Татьяна Хардина.

Как подчеркнул Евгений Куйвашев, социальное благополучие Среднего Урала в значительной степени определено активностью ветеранских организаций, многое делающих для воспитания свердловской молодёжи и решения иных насущных проблем региона.