Кушвинскому депутату за взятку грозит до 7 лет лишения свободы

Один из депутатов думы Кушвинского городского округа подозревается в получении взятки. Как сообщает Следственное управление Следственного комитета по Свердловской области, на данный момент правоохранительными органами возбуждено уголовное дело по статье "Обещание или предложение посредничества во взяточничестве".

Согласно материалам уголовного дела, взятку чиновник получил за содействие в решении вопросов, связанных с уголовным преследованием одного из местных жителей, который, в свою очередь, обвиняется в мошенничестве.

Максимальная ответственность за преступление, совершённое депутатом гордумы, предусматривает лишение свободы сроком до семи лет и штраф в размере тридцатикратной суммы взятки. В данный момент Следственный комитет совместно с оперативниками Федеральной службы безопасности проводят дальнейшее расследование уголовного дела, устанавливают все обстоятельства преступления и собирают доказательную базу. Если вина чиновника будет доказана в суде, ему грозит до 7 лет лишения свободы и штраф в тридцатикратном размере суммы взятки.