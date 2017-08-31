Ради трамвайной линии до Верхней Пышмы снесут 12 домов

Ради строительства трамвайной линии администрация изымает 12 жилых домов. Фото: Владимир Мартьянов

Ради трамвайной линии, которая соединит Екатеринбург и Верхнюю Пышму, снесут 12 домов. Соответствующее постановление об изъятии земельных участков и зданий в частном секторе подписал глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб.

В частности, будут изъяты здания № 184, 188, 190, 192, 194, 196, 198, 200, 202, 202а на проспекте Космонавтов, дом №30 на улице Березовой и дом №105б на Шефской.

Линия будет начинаться от трамвайного кольца на Фрезеровщиков и идти по новому микрорайону до Верхней Пышмы. Строительство планируют закончить в 2019 году.