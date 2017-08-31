Культура 31 августа 2017, 17:47

2 сентября пройдёт первый фестиваль знаний в Екатеринбурге

Первый фестиваль знаний в Екатеринбурге.

В Екатеринбурге впервые пройдёт фестиваль знаний. Фото: официальная страница в социальных сетях

2 сентября пройдёт фестиваль знаний в Екатеринбурге. Это первый массовый фестиваль подобного направления в регионе, в котором примут участие школы, ссузы, вузы и жители города.

Мероприятие будет проходить на Плотинке и в Уральском центре развития дизайна (ул. Горького, 4а).

На сайте фестиваля сообщается, что в рамках мероприятия будут работать 11 тематических зон, где каждый сможет найти занятие по душе. Гости фестиваля получат возможность принять участие в многочисленных мастер-классах, лекториях, круглых столах, «мозгобоях», квестах и многом другом.

Также жителей Екатеринбурга ждут конкурсы и большой концерт с хэдлайнерами проекта BOGACHI (музыкальная группа из Екатеринбурга).

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