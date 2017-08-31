Экономика 31 августа 2017, 18:05

Средний Урал станет одним из 16 «пилотных» регионов России по повышению производительности труда

Завод на Среднем Урале

Свердловчане подключатся к федеральной программе по повышению производительности труда. Фото: Павел Ворожцов

С 2018 года Свердловская область будет работать в рамках приоритетной программы «Повышение производительности труда и поддержка занятости». Об этом заявил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на заседании президиума Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам, состоявшемся в режиме видеоконференции.

— Минэкономразвития РФ отобрало первые 16 регионов, где на предприятиях будут оказываться меры господдержки. Задача: построить эффективную систему труда, — отметил российский премьер-министр.

Как сообщает областной департамент информполитики, для включения в этот список регионов Средний Урал участвовал в конкурсном отборе. В программу «Повышение производительности труда и поддержка занятости» от Свердловской области включены предприятия металлургии, машиностроения, химической промышленности, пищевой промышленности, а также заводы, специализирующиеся на производстве стройматериалов.

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Областная газета Свердловской области

Мероприятие

Мероприятие

СВЕЖИЙ НОМЕРАРХИВ ГАЗЕТЫ

РЕКЛАМА

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ (31 августа)

Старобазарная была переименована в улицу Носова в начале 70-х годов прошлого века. Это одна из самых длинных улиц Нижнего Тагила
Впервые Носов возглавил Нижний Тагил 97 лет назад

«Реальный театр»

«Реальный театр»