Средний Урал станет одним из 16 «пилотных» регионов России по повышению производительности труда

Свердловчане подключатся к федеральной программе по повышению производительности труда. Фото: Павел Ворожцов

С 2018 года Свердловская область будет работать в рамках приоритетной программы «Повышение производительности труда и поддержка занятости». Об этом заявил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на заседании президиума Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам, состоявшемся в режиме видеоконференции.

— Минэкономразвития РФ отобрало первые 16 регионов, где на предприятиях будут оказываться меры господдержки. Задача: построить эффективную систему труда, — отметил российский премьер-министр.

Как сообщает областной департамент информполитики, для включения в этот список регионов Средний Урал участвовал в конкурсном отборе. В программу «Повышение производительности труда и поддержка занятости» от Свердловской области включены предприятия металлургии, машиностроения, химической промышленности, пищевой промышленности, а также заводы, специализирующиеся на производстве стройматериалов.