Евгений Куйвашев назвал самые "лакомые" для инвесторов территории

Сегодня на заседании правительства озвучили итоги муниципального инвестиционного рейтинга. В числе 10 самых привлекательных для инвесторов территорий глава региона Евгений Куйвашев назвал Екатеринбург, Лесной, Сухой Лог, Верхнюю Пышму, Берёзовский, Новоуральск, Краснотурьинск, Арамиль, Нижнюю Туру и Каменск-Уральский.

Как пояснил первый вице-губернатор Алексей Орлов, рейтинг формировался на основе опросов предпринимателей и экспертов, данных официальной статистики, информации местных администраций и министерства развития и инфраструктуры региона.

Лидером рейтинга стал Екатеринбург. За счёт всех форм финансирования в уральской столице реализуется более 150 инвестиционных проектов, о чём рассказал глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб.

- Примечательно, что в числе лидеров рейтинга есть и небольшие муниципалитеты, такие как Нижняя Тура и Арамиль, и отдалённые территории, такие как Краснотурьинск, которые составили достойную конкуренцию крупным городам, - отметил Алексей Орлов.

- Раньше Краснотурьинск сложно было отнести к привлекательным для инвесторов территориям: мы удалены от Екатеринбурга на 400 километров, у нас суровый климат. Мы начинаем отопительный сезон 15 сентября и заканчиваем 15 мая, - взял слово мэр Краснотурьинска, одного из городов-лидеров рейтинга, Александр Устинов. - Три года назад Краснотурьинск занимал в этом рейтинге 28-е место, по итогам 2016 года благодаря поддержке областных и федеральных органов власти занял седьмое, и сегодня является одной из точек экономического роста Свердловской области.

Чтобы мотивировать передовиков, по поручению Евгения Куйвашева десяти городам-лидерам муниципального инвестиционного рейтинга из бюджета области будет направлено в общей сложности 100 миллионов рублей. Ещё три муниципалитета, показавшие наибольший прирост в течение года, получат ориентировочно по 10 миллионов рублей каждый: в 2016 году наибольшую динамику по сравнению с результатами 2015 года показали Шалинский и Тугулымский городские округа и муниципальное образование Алапаевское. Отстающим территориям порекомендовали провести работу над ошибками.