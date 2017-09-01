Евгений Куйвашев: "Пусть школьная пора станет для вас временем радости и удивительных открытий, поможет выбрать профессию, подарит верных друзей". Фото: Александр Исаков

Глава региона Евгений Куйвашев поздравил свердловчан с Днём знаний, отмечаемым сегодня, 1 сентября. Об этом сообщает областной департамент информполитики.

В Свердловской области 1 сентября за парты сядут более 480 тыс. детей. В этом году на ремонт образовательных учреждений было выделено около 2,3 млрд руб. Закуплены учебники, младшие классы и социально незащищённые школьники обеспечены льготным питанием.

- В школах региона создаются условия для обучения детей с ОВЗ. В Екатеринбурге начал работу центр поддержки одарённых школьников «Золотое сечение» — филиал федерального «Сириуса». Кроме того, свердловские образовательные учреждения переводятся на односменный режим работы по поручению Президента России Владимира Путина, - рассказал Евгений Куйвашев.

Глава региона отметил также, что в прошлом году введено 4 тыс. 885 новых учебных мест, в этом году в планах было строительство 12 школ, часть из которых распахнула двери сегодня. Кроме того, растёт уровень заработной платы педагогов, ежегодно в систему образования привлекается 800 молодых специалистов.

- Сегодня мы отмечаем один из самых любимых в России праздников — День знаний. От всей души поздравляю учащихся, педагогов и родителей! Искренне благодарю учителей за неустанный труд, терпение и душевное тепло. Здоровья вам и благополучия, сил и вдохновения! Ученикам желаю хороших оценок и увлекательных уроков. Пусть школьная пора станет для вас временем радости и удивительных открытий, поможет выбрать профессию, подарит верных друзей, - обратился к свердловчанам Евгений Куйвашев.