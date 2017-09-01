В Сан-Франциско закрывают генконсульство России

Сюжет Трамп - Путин

Встреча президентов РФ и США - подробности и последствия.

США объявили о новых ограничениях в деятельности российских диппредставительств. 2 сентября прекратит работу генконсульство РФ в Сан-Франциско и консульские объекты в Вашингтоне и Нью-Йорке, сообщает "РИА Новости".

Решение о закрытии трёх дипломатических объектов в США принял лично президент страны Дональд Трамп. Варианты решения ему были предложены его командой по нацбезопасности. При этом отмечается, что обсуждать это решение с Президентом РФ Владимиром Путиным по телефону он не планирует.

Напомним, ранее Россия в ответ на закрытие дипломатических объектов в США и высылку дипломатов предписала Вашингтону сократить численность диппредставительств в Москве до 455 человек.