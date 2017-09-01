Определены кандидаты на пост президента Российской академии наук

Выборы нового президента РАН пройдут в сентябре. Фото: Александр Исаков

Претендентами на пост главы РАН в этом году стали пять человек, пишет «Российская газета». Выборы состоятся 27 сентября.

Это гендиректор ВНИИ авиационных материалов Евгений Каблов, гендиректор НИИ молекулярной электроники Геннадий Красников, и.о. научного руководителя Института океанологии им. П.П.Ширшова Роберт Нигматулин, председатель совета Российского фонда фундаментальных исследований Владислав Панченко и директор Федерального исследовательского центра «Институт прикладной физики Российской академии наук» Александр Сергеев.

Добавим, что изначально кандидатов было семь — из гонки выбыли проректор МГУ академик Алексей Хохлов и директор Института иммунологии и физиологии РАН Валерий Черешнев (Свердловская область).

Выборы пройдут 27 сентября согласно законопроекту о новом порядке избрания президента РАН. Теперь победитель будет определяться не 2/3 голосов, как раньше, а простым большинством (более чем 50%) голосов членов общего собрания. Оно состоится за день до выборов. Ещё одно изменение в законе — нового главу утверждает Президент РФ, что повышает статус руководителя РАН.