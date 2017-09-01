С 1 сентября для украинцев упростился порядок получения гражданства РФ

С 1 сентября для украинцев упростился порядок получения гражданства РФ. Фото: Александр Исаков

С 1 сентября для украинцев упростился порядок получения гражданства РФ по программе носителя русского языка. Об этом сообщает пресс-служба МВД России.

Изменения вносятся в ст. 8 и ст. 14 ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации".

"Гражданину Украины, признанному носителем русского языка, при обращении с заявлением о приёме в гражданство РФ необходимо представить нотариально заверенную копию заявления об отказе от имеющегося у него гражданства Украины", - уточняют в пресс-службе МВД России.

С 1 сентября принимать заявления по вопросам гражданства России будут все подразделения по вопросам миграции территориальных органов МВД России.