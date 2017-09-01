Политика 1 сентября 2017, 09:44

С 1 сентября для украинцев упростился порядок получения гражданства РФ

Украинцы получат гражданство РФ по упрощённой схеме

С 1 сентября для украинцев упростился порядок получения гражданства РФ. Фото: Александр Исаков

С 1 сентября для украинцев упростился порядок получения гражданства РФ по программе носителя русского языка. Об этом сообщает пресс-служба МВД России. 

Изменения вносятся в ст. 8 и ст. 14 ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации". 

"Гражданину Украины, признанному носителем русского языка, при обращении с заявлением о приёме в гражданство РФ необходимо представить нотариально заверенную копию заявления об отказе от имеющегося у него гражданства Украины", - уточняют в пресс-службе МВД России. 

С 1 сентября принимать заявления по вопросам гражданства России будут все подразделения по вопросам миграции территориальных органов МВД России.

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Областная газета Свердловской области

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