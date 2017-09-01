Владимир Путин: необходимо решать проблему с КНДР путём прямого диалога, а не давлением

Владимир Путин: необходимо решать проблему с КНДР путём прямого диалога, а не давлением. Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин призвал решать проблему с КНДР прямым диалогом, а не давлением на Пхеньян. Глава России прокомментировал ситуацию на Корейском полуострове в статье "БРИКС - к новым горизонтам стратегического партнёрства", размещённой пресс-службой Кремля.

"По мнению России, расчёт на то, что можно остановить ракетно-ядерные программы КНДР исключительно давлением на Пхеньян, ошибочен и бесперспективен. Необходимо решать проблемы региона путём прямого диалога всех заинтересованных сторон без выдвижения предварительных условий", — говорится в статье, опубликованной на сайте Кремля.

Как отмечает глава РФ, "провокации, давление, воинственная и оскорбительная риторика – это путь в никуда".

Также Владимир Путин напомнил, что вместе с китайскими коллегами была разработана "дорожная карта" урегулирования на Корейском полуострове, цель которой - снижение напряжённости и создание механизма безопасности.

Напомним, что очередной, IX саммит БРИКС, состоится 4–5 сентября в городе Сямэнь в Китае.