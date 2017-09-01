МГУ впервые набрал «космических» студентов

"МГУ - ты просто космос!" Фото: Александр Зайцев

В этом году в МГУ начинает действовать новый факультет космических исследований, сообщает «Российская газета». Первые студенты уже приняты.

40 магистрантов космического факультета официально зачислены на инновационное направление. Они будут проходить обучение по программам «Методы и технологии дистанционного зондирования Земли», «Государственное управление космической отрасли», «Интеллектуальные технологии смешанной реальности для космических систем», «Физические условия космического пространства и планирование космических миссий».

Ректор МГУ Виктор Садовничий пообещал, что уже во время учёбы студенты смогут работать над реальными практическими задачами.

Сейчас университет готовит новые магистерские программы и программы специалитета. Набор абитуриентов на первые курсы состоится в 2018 году.