За первое полугодие в Свердловскую область прибыли 53,5 тысячи мигрантов

За первое полугодие в Свердловскую область прибыли 53,5 тысячи мигрантов. Фото: отдел по взаимодействию со СМИ УФССП России по Свердловской области

За первое полугодие нынешнего года в Свердловскую область прибыли 53,5 тыс. мигрантов. Такие данные приводит Свердловскстат.

Всего на территорию Уральского федерального округа за полгода прибыло 191,7 тыс. мигрантов. При этом наибольшее число прибывших наблюдается в Свердловской и Челябинской областях (42,7 тыс.).

Миграционный прирост населения УрФО в первом полугодии 2017 года составил 4,3 тыс. человек.

Отметим, с января по август 2017 года судебные приставы выдворили из Свердловской области 937 иностранцев. Причина выдворения, как правило, одна и та же - нарушение режима пребывания в РФ.