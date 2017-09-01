Уральские синоптики сделали прогноз относительно «бабьего лета»

В сентябре горожане традиционно надеются на прощальный летний "привет". Фото: Александр Зайцев

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Какие сюрпризы готовит свердловчанам «небесная канцелярия»?

Синоптики Уральского гидрометцентра рассказали, какой будет осень в первой половине сентября. "ОГ" публикует их прогнозы.

Как рассказала «ОГ» главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко, в ближайшее время жарких сюрпризов от погоды не предвидится. В середине следующей недели температура опустится до 10-11 °C днём и 5 °C— ночью, однако холода надолго не задержатся: уже с 7-8 сентября вновь наступит потепление. Температура будет держаться на уровне 15-17 °C, что является нормой для этого времени года.

А пока что свердловчане могут наслаждаться прощальным летним приветом: в грядущие выходные воздух прогреется до 25 °C.