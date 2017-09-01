На саммите БРИКС Владимир Путин поднимет вопрос о расширении экономического сотрудничества. Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин на саммите БРИКС поднимет вопрос о расширении экономического сотрудничества. Как сообщается в статье «БРИКС — к новым горизонтам стратегического партнёрства», опубликованной пресс-службой Кремля, глава РФ собирается обсудить новые задачи в сфере торговли, инвестиций и производственной кооперации.

Как отметил Президент РФ, в 2015 году по инициативе России на саммите в Уфе была принята Стратегия экономического партнёрства БРИКС, которая успешно реализуется, поэтому в этот раз на саммите в Сямэне будет поднят вопрос о новых масштабных задачах.

«Наша страна заинтересована в углублении экономического взаимодействия в формате «пятёрки». Актуальная задача – активизация сотрудничества стран БРИКС в области малого и среднего предпринимательства. Необходимо интегрировать национальные интернет-ресурсы малого и среднего бизнеса, на которых можно было бы размещать кросс-ссылки и другую коммерческую информацию, обмениваться данными о надёжных партнёрах», - написал Владимир Путин, подчеркнув, что за последнее время в этом направлении достигнуты практические успехи.

Отметим в опубликованной статье Владимир Путин также комментирует ситуацию на Корейском полуострове.

Напомним, что очередной IX саммит БРИКС состоится 4–5 сентября в городе Сямэнь в Китае.