Телебашню в Екатеринбурге снесут до ЧМ-2018

Скоро этот привычный екатеринбуржцам вид изменится. Фото: Алексей Кунилов

Недостроенную телебашню в Екатеринбурге снесут до начала чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом заявил генеральный директор УГМК Андрей Козицын на проходящей сейчас пресс-конференции.

Напомним, строители ранее прокомментировали для "ОГ", что для сноса этого высокого долгостроя потребуется применение специальной алмазной резки тяжёлого железобетона.

По словам Андрея Козицына, бетонную трубу в центре города неправильно называть телебашней. Это сооружение на данный момент не имеет ничего общего с телебашней, там нет необходимого оборудования.