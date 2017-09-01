Общество 1 сентября 2017, 11:26

Банк России выпустил памятную монету номиналом в 3 рубля

Монета номиналов в три рубля, выпущенная Банком России 1 сентября

Банк России выпустил памятную монету номиналом в 3 рубля к XIX Всемирному фестивалю молодёжи и студентов. Фото: пресс-служба ЦБ РФ

Банк России сегодня, 1 сентября, выпустил в обращение серебряную памятную монету номиналом в 3 рубля к XIX Всемирному фестивалю молодёжи и студентов в 2017 году. Тираж монеты составляет три тыс. штук, сообщает пресс-служба ЦБ РФ. 

На оборотной стороне монеты в цвете изображён логотип XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов.

Добавим, выпускаемая монета - законное средство наличного платежа на территории России и обязательна к приёму по номиналу во все виды платежей.

Монета номиналов в три рубля, выпущенная Банком России 1 сентября

Фото: пресс-служба ЦБ РФ

Напомним, XIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов пройдёт в России с 14 по 22 октября. Заявки на участие поступили уже от 20 тыс. молодых людей, преподавателей и политиков из 190 стран мира. 

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