Культура 1 сентября 2017, 11:47

На Первоуральском новотрубном заводе состоится показ фильма Андрея Сокурова

На Первоуральском новотрубном заводе состоится показ фильма Андрея Сокурова. Как сообщает пресс-центр российской металлургической группы, кинолента будет продемонстрирована в рамках Второго Уральского открытого фестиваля кино.

Александр Сокуров — кинорежиссёр, сценарист, заслуженный деятель искусств, который входит в ТОП-100 режиссёров мирового кино.

Он представит свою картину «Пример интонации» новотрубникам на открытом показе, уже 4 сентября, после чего состоится творческая встречав формате вопрос-ответ с автором фильма.

Напомним, что в фильмографии Андрея Сокурава значится 18 художественных лент, среди которых «Камень» и «Фауст», а так же более 30 документальных картин.

Больше информации о Втором Уральском открытом фестивале кино, Вы сможете прочитать тут.

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