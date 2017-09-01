Общество 1 сентября 2017, 11:30

Екатеринбуржец-пироман за полтора года сжёг 41 автомобиль

Пожарные тушат горящую машину

Общая сумма причинённого ущерба - более 4,5 млн рублей. Фото: Алексей Кунилов

Сюжет

Поджигатели
Свердловская область по итогам 2016 года является одним из лидеров России по числу уничтоженных огнём автомашин. «Областная газета» разбирается в проблеме.



Жителя Екатеринбурга будут судить за массовый поджог автомобилей. В период с февраля 2015 по октябрь 2016 года от действий хулигана пострадала 41 машина на территории Екатеринбурга, Арамиля и Сысерти.

Как сообщает прокуратура Свердловской области, 31-летний местный житель обвиняется в том, что он «в состоянии алкогольного опьянения, демонстрируя пренебрежительное отношение к общечеловеческим ценностям, разливал на различного рода марки и модели автомобилей горючую жидкость и поджигал их». Общий причинённый ущерб оценивается в более чем 4,5 млн рублей.

Уголовное дело направили в Ленинский районный суд Екатеринбурга. "Автомобильному маньяку" грозит до 5 лет лишения свободы.  

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Областная газета Свердловской области

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