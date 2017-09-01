Политика 1 сентября 2017, 12:04

2 сентября начинается досрочное голосование на выборах губернатора Свердловской области

Выборы в Свердловской области

Завтра первые свердовчане проголосуют на губернаторских выборах. Фото: Алексей Кунилов

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Выборы губернатора Свердловской области-2017
В Свердловской области впервые за 14 лет пройдут прямые выборы губернатора.



Завтра, 2 сентября, на Среднем Урале стартует досрочное голосование в труднодоступных населённых пунктах. Об этом сообщает пресс-служба облизбиркома.

Предполагается, что до 10 сентября смогут проголосовать 7 297 жителей 162 сёл и деревень 24 муниципальных образований.

— В большинстве из этих территорий осенью отсутствует транспортное сообщение, куда-то можно добраться только железнодорожным или водным транспортом. Поэтому туда мы направляем избиркомы заранее, — сказал председатель Избирательной комиссии Свердловской области Валерий Чайников.

По его словам, сотрудников избиркомов в этих поездках будут сопровождать представители МЧС и полиции. В целом досрочное голосование будет организовано на 89 избирательных участках.

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Областная газета Свердловской области

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