Свердловская область вошла в ТОП-10 по объёму рынка новых легковых автомобилей

Свердловская область заняла восьмое место по объёму рынка новых легковых автомобилей. Фото: аналитическое агенство "АВТОСТАТ"

Свердловская область заняла восьмое место среди регионов России по объёму рынка новых легковых автомобилей. Аналитики агенства "Автостат" провели исследование российского автопарка по итогам января-июля 2017 года.

В целом по России объём рынка новых легковых автомобилей вырос на 13,3% за январь-июль к аналогичному периоду прошлого года и составил 767,1 тыс. единиц.

Лидерами ТОП-10 стали Москва и Московская область, на долю которых приходится четверть российского рынка (23,2%). Третья строчка рейтинга принадлежит Санкт-Петербургу (продажи выросли на 15,3%, до 53,8 тыс. автомобилей).

Среди нестоличных субъектов РФ лидирует Татарстан (37,4 тыс. шт.; +24,6%), расположившийся на четвёртом месте. Пятёрку замыкает Башкортостан (28,2 тыс. шт.; +23,7%). Далее следуют: Краснодарский край (27,7 тыс. шт.; +10,6%), Самарская (25,9 тыс. шт.; +7,5%), Свердловская (22,5 тыс. шт.; +27,8%), Ростовская (20,5 тыс. шт.; +13,1%) и Челябинская (19,4 тыс. шт.; +27,9%) области. При этом на перечисленные 10 регионов приходится свыше половины (53,9%) отечественного рынка новых машин.