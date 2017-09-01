«СверхНовая Эра»: презентация детского СМИ пройдёт 4 сентября

В день знаний «Областная газета» презентовала для своих читателей новый проект – цветную вкладку для детей и подростков «СверхНовая Эра». Это приложение к основной версии «Областной газеты» станет самым массовым молодёжным печатным СМИ.

Напомним, «ОГ» уже выпускала издание для школьников – «Новую Эру». После его закрытия было принято решение вдохнуть вторую жизнь в газету для детей и подростков и пересмотреть её концепцию. «СверхНовая Эра» создаётся силами неравнодушных школьников, которым есть дело до всего. Это представители отряда «Каравелла», юнкоры Свердловской области и обычные учащиеся. Для них издание – не просто повод поднимать актуальные среди молодёжи вопросы и развиваться творчески, но и возможность решать интересные задачи, обмениваться мнениями. Газета для них своего рода социальная сеть в реале.

- Мы приглашаем к сотрудничеству школьные пресс-центры, клубы и дома творчества учащихся. Готовы включить в нашу сеть не только тех, кто пишет, фотографирует и рисует, но и тех, кому интересны вопросы вёрстки, информационных технологий, распространения, обеспечения деятельности и управления в этой сфере. Мы зажигаем «СверхНовую», чтобы увидеть будущее и дать возможность ребятам попробовать свои силы, - обратился сегодня на страницах «Областной газеты» к читателям главный редактор издания Дмитрий Полянин.

Цветная вкладка «СверхНовая Эра» имеет комбинированный формат А3 и А4 и будет выходить 2 раза в месяц тиражом около 75 тысяч экземпляров. Презентация, посвящённая новому проекту «ОГ» пройдёт 4 сентября в здании редакции по адресу: ул. Малышева, 101. Начало в 16:00. Проект будут представлять создатели первого выпуска и представители «ОГ».