«Уралвагонзавод» принял участие в VI Международном железнодорожном салоне техники и технологий «ЭКСПО 1520». Как говорится на сайте российской государственной корпорации «Ростех», с 30 августа по 2 сентября в Щербинке (Московская область) экспонируется новейшая разработка уральских конструкторов — вагон-хоппер 20-5197 для перевозки железорудных окатышей и агломерата.

Как утверждает заместитель генерального директора по железнодорожной технике Уралвагонзавода Борис Мягков, вагон-хоппер является решением проблем металлургических предприятий. Также он отметил, что такой вагон станет альтернативой устаревшим моделям.

Важно сказать, что модель 20-5197 разработана на ООО «Уральское КБ вагоностроения», обшивка вагона-хоппера подвижна, срок службы увеличен с 15 до 24 лет. Особенностью вагона является повышенная грузоподъёмность, которая достигнута за счёт применения инновационной тележки 180194-1. Стоит также сказать, что аналогов подобного производства такого подвижного состава в России нет.

«ЭКСПО 1520» — единственная железнодорожная выставка техники и технологий на пространстве колеи 1520 мм.

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