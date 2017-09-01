Экономика 1 сентября 2017, 13:06

Ростех объявил о намерении создать новое предприятие на базе Малышевского рудника

Шахта на Среднем Урале

На Среднем Урале стартует масштабная модернизация производства по добыче полудрагоценных камней. Фото: Алексей Кунилов

Госкорпорация «Ростех» объявила о намерении создать на базе Малышевского рудника новое самостоятельное предприятие — АО «Мариинский прииск». Уже принято решение о выводе Малышевского рудника из сегодняшнего статуса обособленного подразделения Калининградского янтарного комбината.

Как пояснили в областном департаменте информполитики, речь идёт об предстоящем (к 2025 году) увеличении добычи полудрагоценных камней на территории Среднего Урала в десять раз. Численность работников «Мариинского приска» достигнет двух тысяч человек. Напомним, сегодня на Малышевском руднике трудится около 400 работников. Для столь кардинальных перемен потребуется серьёзное обновление производства. Объём инвестиций достигнет почти 5 млрд рублей.

— Мы собираемся начать разработку ближайших от Малышева месторождений изумрудов, александритов и бериллов, — прокомментировал директор ОП «Малышева» Евгений Василевский.

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Областная газета Свердловской области

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