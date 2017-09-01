В Екатеринбурге пройдёт парад российского студенчества

16 сентября в столице Урала соберутся сотни девушек и юношей, чтобы дать клятву студента и исполнить тематический гимн. Праздник стартует у Свердловского академического театра драмы.

Ежегодно студенческий парад проходит в 29 городах России. В этом году право заняться его организацией в Екатеринбурге получил УрГПУ. Как сообщает пресс-служба вуза, участниками станут самые активные первокурсники университетов и академий города.

УрГПУ обещает организовать интерактивные площадки, на которых можно будет полюбоваться находками студенческого поискового отряда, отведать каши из полевой кухни, поучаствовать в мастер-классах от спасателей и написать письмо в будущее.

Также новоиспечённые студенты торжественно исполнят «Gaudeamus» - гимн всех студентов мира.

Праздник начнётся у театра драмы в 14:00. Торжественное открытие парада состоится в 16:10.