Президент РФ Владимир Путин планирует обсудить борьбу с эпидемиями на саммите БРИКС

На саммите БРИКС Владимир Путин обсудит разработку новых лекарств. Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин планирует обсудить борьбу с эпидемиями на саммите БРИКС. На саммите, в китайском городе Сямэнь, глава РФ собирается поднять вопрос по созданию новых лекарств, сообщается в статье «БРИКС — к новым горизонтам стратегического партнёрства», опубликованной пресс-службой Кремля.

Для Президента РФ приоритетным направлением на саммите является возможность совместной работы в областях науки, техники, инноваций и передовой медицины.

«Здесь у наших государств большой потенциал в виде развитой взаимодополняющей научной базы, уникальных технических разработок, квалифицированных специалистов, огромных рынков для наукоёмкой продукции», — говорится в статье.

На предстоящем саммите БРИКС глава РФ намерен обсудить с партнёрами комплекс мер по сокращению угроз инфекционных заболеваний и эпидемий, а также по разработке новых лекарственных препаратов.

Отметим, в опубликованной статье Владимир Путин также комментирует ситуацию на Корейском полуострове, а кроме того, поднимет вопрос о расширении экономического сотрудничества.

Напомним, что очередной IX саммит БРИКС состоится 4–5 сентября в городе Сямэнь в Китае.