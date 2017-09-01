«Стратегическая сессия по разработке программы гражданско-патриотического воспитания молодежи Свердловской области: взгляд в будущее». Фото: Алексей Кунилов

В Екатеринбурге прошёл первый выездной региональный патриотический форум. Как сообщается на сайте Екатеринбургской епархии, организаторами форума выступили Департамент молодёжной политики Свердловской области и Молодёжное правительство Свердловской области.

В рамках форума «Стратегическая сессия по разработке программы гражданско-патриотического воспитания молодёжи Свердловской области: взгляд в будущее» были проведены 5 круглых столов. Их основными темами стали гражданско-патриотическое, историческое, духовно-нравственное, межнациональное и межконфессиональное взаимодействие, а также символика и памятные места.

На круглом столе «Символика и памятные места» выступили представители от Екатеринбургской епархии — председатель молодёжного отдела протоиерей Александр Сандырев и председатель паломнического отдела Любовь Анатольевна Белогурова.

Представители епархии в своём выступлении отметили неразрывную связь России с православием на протяжении всей российской истории. По их мнению, «одной из важных задач в воспитании современной молодёжи является знакомство их с историей через православные символы родного села, города, района. Такая работа должна привить духовные ценности молодому поколению, вдохновить их на изучение истории родного края».