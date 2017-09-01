Школа №6 на улице Бебеля в Екатеринбурге обзаведётся новым корпусом с тремя спортзалами

У школы № 6 появится второй корпус, который сможет принять ещё полтысячи учеников. Фото: пресс-служба администрации Екатеринбурга

Модель нового корпуса школы №6 (улица Бебеля, 122б) представили на совете Управления капитального строительства администрации Екатеринбурга. Об этом сообщает прес-служба администрации.

Сейчас в школе обучается 580 человек. С появлением второго здания учреждение сможет принять ещё 525 учеников, при этом оба объекта будет соединены переходом.

В корпусе на втором этаже предполагается открыть три спортивных зала: универсальный, для игр и аэробики и для занятий ЛФК. Здесь же расположится вместительный актовый зал.

На первом этаже запланированы библиотека с информационным центром, кабинет информатики с лабораторией и медицинский блок. Учебные классы спроектированы на каждом этаже — всего их будет 21 общей вместимостью 525 человек.

Как отмечают разработчики архитектурной модели, такие планировочные решения должны сделать школу не только обычным местом учёбы, но и своего рода досуговым центром. Для этого же в проект были включены и кружковые классы.

Закончить строительство нового корпуса должны в 2018-2019 годах.