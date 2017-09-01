Общество 1 сентября 2017, 14:52

Евгений Куйвашев открыл в Мичуринском первую на Среднем Урале «путинскую» школу

Новая школа в Мичуринском

В новой школе созданы самые комформтные условия для обучения детей. Фото: областной департамент информполитики

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев сегодня принял участие в открытии уникального образовательного комплекса, возведённого в посёлке Мичуринский (на западе Екатеринбурга). Об этом сообщает областной департамент информполитики.

Напомним, в 2013 году глава региона поручил региональному министерству строительства и развития инфраструктуры разработать типовой проект образовательного учреждения, объединяющего под одной крышей школу и детсад. Такая модель возведения образовательных комплексов получила поддержку Президента РФ Владимира Путина. На реализацию проекта было выделено федеральное софинансирование. В целом на реализацию этого проекта из бюджетов разных уровней израсходовано 975 млн рублей.

— Новая школа — лучший подарок к 1 сентября. Современные классы, новое оборудование, стадион, прекрасный педагогический состав, — сказал Евгений Куйвашев.

Кстати, уже есть планы строительства в Екатеринбурге ещё двух таких же образовательных комплексов — в жилом массиве между Широкой Речкой и Академическим.

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Областная газета Свердловской области

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