Общество 1 сентября 2017, 15:51

Минобрнауки РФ выделило УрФУ 105 миллионов рублей на виртуальное обучение для студентов

Девушка в очках виртуальной реальности

УрФУ будет развивать цифровое обучение. Фото: Павел Ворожцов

УрФУ стал победителем конкурса проекта «Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации», выиграв гранты на 90 и 15 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

Гранты пойдут на реализацию виртуального обучения для студентов — в частности, создание 30 онлайн-курсов и разработку системы контроля за их качеством. В УрФУ считают, что развитие цифрового обучения даст студентам свободу выбора траектории, доступ к огромной базе новых знаний, контактов и гибкость в организации своей деятельности.

Мы уже получили положительный опыт внедрения онлайн-курсов в УрФУ и надеемся, что его можно будет распространить на все университеты России», - сказал заместитель проректора по образовательным технологиям и территориальной сети Василий Третьяков.

Всего в конкурсе приняли участие 105 образовательных организаций.  

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