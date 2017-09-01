Правительство РФ намерено разрешить определять степень опьянения водителей по анализу крови

Пьяная езда - одна из самых распространённых причин аварий. Фото: Павел Ворожцов

Правительство РФ одобрило законопроект, позволяющий определять степень опьянения водителей по анализу крови. Соответствующий документ опубликован на сайте федерального кабинета министров.

Напомним, в настоящее время степень опьянения водителей устанавливается, исходя из показателей алкометра. Административная ответственность за управление автомобилем в нетрезвом состоянии наступает, если зафиксировано 0,16 мг этилового спирта на один литр выдыхаемого воздуха.

Согласно предложенному сейчас законопроекту, у правоохранителей появятся такие же основания для привлечения водителей к ответственности в том случае, если анализ крови покажет наличие этилового спирта в концентрации 0,3 (и более) грамма на один литр крови. Такой анализ может понадобиться в том случае, если водитель по какой-то причине не может подышать в алкометр: допустим, находится в бессознательном состоянии или слишком пьян.