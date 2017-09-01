Культура 1 сентября 2017, 16:02

Группировка «Ленинград» выпустила пародию на нашумевший рэп-баттл и набрала 2,7 миллиона просмотров

Группировка «Ленинград» выпустила новый клип «Ч.П.Х.» - пародию на нашумевший рэп-баттл этого года между Oxxxymiron (Мирон Фёдоров) и Гнойным (Вячеслав Машнов/Карелин). В Интернете этот клип набрал 2,7 млн просмотров. 

Поклонники группы «Ленинград» высоко оценили новый клип, действия которого развернулись в баре. Сергея Шнурова поддержали не только зрители YouTube-канала, но и известные люди.

В съёмках приняли участие журналист Александр Невзоров скучающий за своим столиком и футболист Александр Кержаков, который в очередной раз промахивается, опрокидывая, в этот раз, рюмку мимо рта.

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Областная газета Свердловской области

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