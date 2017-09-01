Десять учебных заведений Екатеринбурга вошли в ТОП-200 лучших школ России

Десять школ Екатеринбурга могут гордиться большим количеством выпускников, поступивших в престижные вузы. Фото: Александр Зайцев

«Российская газета» опубликовала ТОП-200 лучших школ России. Этот перечень составлен одним из рейтинговых агентств, исходя из количества выпускников, поступивших в самые престижные вузы.

В ходе этого исследования были обработаны данные о 93 тыс. выпускников и о 12 тыс. российских школ.

В первую десятку попало только одно учебное заведение из Екатеринбурга — СУНЦ УрФУ.

Однако в целом в ТОП-200 перечислены ещё девять екатеринбургских школ: гимназии № 2, 5, 9, 35 и 99, лицеи № 110, 130 и 135, школа № 200.