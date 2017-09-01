Политика 1 сентября 2017, 17:11

Дума Дегтярска объявила новый конкурс по выборам главы через полгода после срыва предыдущего

Вчера на заседании гордумы депутаты ГО Дегтярск объявили конкурс по выборам главы муниципалитета. Это уже вторая попытка выбрать мэра - первый конкурс был признан несостоявшимся в январе текущего года.

Напомним, конкурс по выборам главы Дегтярска был объявлен год назад - тогда же закончился срок полномочий мэра Игоря Бусахина. На первый конкурс заявилось восемь человек, однако конкурс был приостановлен из-за иска одного из кандидатов — Сергея Логиновских, который хотел оспорить решение гордумы о формировании конкурсной комиссии. Позже Игорь Бусахин снял свою кандидатуры с конкурса, объяснив решение личными причинами.

В январе выборы были признаны несостоявшимися. Как пояснил «ОГ» председатель конкурсной комиссии Виталий Вольф — «в связи с выявлением в результате проведения конкурса недостаточного для осуществления главой муниципалитета полномочий по решению вопросов местного значения...». Решение конкурсной комиссии через судебные инстанции разного уровня пытались оспорить ещё два кандидата — Татьяна Васильева и Наталья Кузнецова. До момента, пока решение суда не было принято и не вступило в законную силу дума не могла назначить повторный отбор кандидатов. Все процедурные вопросы были улажены только к началу августа.

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Областная газета Свердловской области

СВЕЖИЙ НОМЕРАРХИВ ГАЗЕТЫ

РЕКЛАМА

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ (1 сентября)

Борис Ельцин лично прикрепил орден Трудового Красного Знамени на знамя Ирбита. Сейчас награда хранится под охраной в администрации города. Фото: госархив-ирбит.рф
Ирбит стал орденоносным

«Реальный театр»

«Реальный театр»