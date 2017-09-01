Владимир Путин провёл открытый урок с российскими школьниками

Президент РФ считает, что профессию надо выбирать как можно раньше. Фото: Александр Исаков

Сегодня Президент России Владимир Путин в ходе Всероссийского форума профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ» в Ярославле принял участие в открытом видеоуроке «Россия, устремлённая в будущее».

На форум в первую неделю сентября съехались 500 российских школьников вместе с педагогами. Прямая трансляция урока с президентом страны шла в Интернете, и посмотреть её мог любой. Школьники из разных городов страны участвовали в уроке по видеосвязи.

В ходе урока Путин предложил старшеклассникам написать сочинение «Россия, устремлённая в будущее» и рассказать о том, какой видят страну в 2040-х - 2050-х годах. Он посоветовал как можно раньше определиться с выбором профессии - чтобы как можно лучше вникнуть в сферу деятельности в будущем. Глава государства похвалил школьника из Находки за перспективный выбор направления, который тот разрабатывает — доставка грузов по Северному Ледовитому океану. Пообщался он и со школьниками из Севастополя — они тоже дозвонились до Президента РФ по видеосвязи.

Владимир Путин сказал: «Двигателем развития России всегда был внутренний ядерный реактор нашего народа, русского, российского человека, которая толкает нашу страну вперёд. Только Ярославлю тысяча лет! А наша страна существует ещё дольше. Наши предки предприняли колоссальные усилия, чтобы наша страна стала той державой, которой она является сегодня. Ваша задача - сделать принципиально новый шаг. Добиваться качественно лучших результатов».