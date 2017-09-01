В Екатеринбурге откроются классы с раздельным обучением мальчиков и девочек

В Екатеринбурге откроются классы с раздельным обучением мальчиков и девочек. Свой комментарий «Областной газете» дал отец Андрей, курирующий работу этих классов.

Как рассказал отец Андрей, с нового года обучение в Свято-Симеоновской православной гимназии будет строиться по системе Русской классической школы.

«Обучение будет исходить из того, что ребёнку легко и просто понять. Мы не станем заставлять детей учить сложные формулы, мы исходим из понимания — всему своё время!» — рассказал отец Андрей.

Также в этом году два первых класса гимназии начнут раздельное обучение — класс для девочек и класс для мальчиков. По словам отца Андрея, это не ново, подобное разделение было в советские времена и сохраняется сегодня в престижных школах Европы.

«Девочки и мальчики по-разному усваивают информацию, поэтому если есть возможность, то почему бы не сделать обучение раздельным», — добавил отец Андрей.