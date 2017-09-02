Общество 2 сентября 2017, 09:20

Евгений Куйвашев призвал уральцев выступить единым фронтом против терроризма

Евгений Куйвашев обратился к жителям Свердловской области в связи с Днем солидарности в борьбе с терроризмом. Глава региона призвал выступить единым фронтом против угрозы.

Как сообщает областной департамент информполитики, в своём обращении Евгений Куйвашев напомнил о трагедии в Беслане и многонациональности народов Среднего Урала.

«3 сентября мы вновь вспомним страшную трагедию в Беслане, которая унесла более трехсот жизней – школьников, их родителей, сотрудников правоохранительных органов. Почтим память жертв терактов в Москве, на Северном Кавказе и Кубани, в Волгограде и Санкт-Петербурге», - призвал в своем обращении глава региона. 

Евгений Куйвашев подчеркнул, что в Свердловской области всегда уделялось повышенное внимание вопросам антитеррористической защищенности. С каждым годом в регионе повышается безопасность школ и больниц, транспортных узлов и других мест скопления людей, прорабатываются нюансы миграционной политики. В этой работе задействованы все ресурсы, включая не только правоохранительные органы, но и общественность, а также средства массовой информации. В регионе, где представлено 160 национальностей, активно ведется межэтнический и межконфессиональный диалог. Акции, посвященные Дню солидарности, пройдут по всей территории Среднего Урала.

«Призываю вас выступить единым фронтом против терроризма, экстремизма и разжигания национальной розни. Скорбя о пролитой крови сограждан, будем приближать победу добра, победу жизни над смертью. Мы сделаем все, чтобы силы зла не имели власти над нашей землей!», – заявил Евгения Куйвашева.

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Областная газета Свердловской области

СВЕЖИЙ НОМЕРАРХИВ ГАЗЕТЫ

РЕКЛАМА

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ (2 сентября)

Президента Индонезии Сукарно встречали около 15 тысяч свердловчан. Фото: государственный архив Свердловской области
Президент Индонезии дирижировал иностранным оркестром задолго до Ельцина — в Кольцово

«Реальный театр»

«Реальный театр»