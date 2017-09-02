Анатолий Марчевский призвал запретить «Оно»

Директор Екатеринбургского цирка выступил с резкой критикой в адрес нашумевшего фильма ужасов «Оно». По мнению Анатолия Марчевского, созданный в киноленте образ клоуна может нанести серьёзный вред всему цирковому искусству.

Как сообщает ТАСС, депутат законодательного собрания Свердловской области призвал снять фильм по мотивам произведения Стивена Кинга с проката в российских кинотеатрах. По словам главы екатеринбургского цирка, картина может «принести много вреда» и «не нужен нашей стране». В частности, Анатолия Марчевского, проработавшего цирковым артистом более 50 лет, возмутило, что главным героем фильма выступает похищающий детей злой клоун. В понимании народного артиста, образ клоуна напротив, должен символизировать «доброту, детство и защиту».

Отметим, что фильм «Оно» вызвал бурную полемику и за рубежом: американские профессиональные клоуны также выступили против показа этой картины, поскольку она может нанести ущерб их репутации и снизить популярность циркового искусства. По словам главы Всемирной ассоциации клоунов Пэм Муди, в преддверии премьеры фильма «Оно» цирковых артистов стали меньше приглашать на детские праздники.

Отметим, что американский драматический фильм ужасов «Оно», снятый режиссёром Андресом Мускетти по мотивам одноимённого романа Стивена Кинга должен выйти в отечественный кинопрокат 7 сентября. Картина основана на первой части книги «Оно — Клуб Неудачников» и повествует о неизвестном существе, которое терроризирует семерых детей, черпая свои силы из страха и ненависти.